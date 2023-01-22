Таку думку 24 Каналу висловив політолог Андрій Вігірінський. Журналісти порівняли ціни, за якими продукти закуповує Міноборони, з цінами у столичних супермаркетах.

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За даними журналістів, навіть роздрібні, а не гуртові ціни у Києві – суттєво дешевші.

Як зазначив політолог, звісно, можуть бути претензії до таких відомств, як Міністерство оборони, і вони можуть озвучуватися.

"Але такий ступінь свободи потребує певної підтримки у тому, аби публікувати подібні матеріали та щодо наслідків, які вони матимуть по відношенню як до відомства, так і до конкретних персон, які ці відомства очолюють", – сказав Вігірінський.

"На певних напрямках навряд чи працюють супермаркети"

За його словами, не можна підходити до таких питань поверхово.

У "сухому залишку" не можна просто порівняти ціни в "Сільпо" і ціни, за якими здійснює закупівлі Міністерство оборони України. Ми повинні розкрити контракт і подивитися умови постачання, локації, період постачання, витрати на логістику тощо,

– зазначив Вігірінський.

Політолог наголосив, що навіть самі автори публікації відзначають, що інформація про закупівлі для потреб армії перебуває під грифом "таємно".

"Тому такою інформацією вони теж не володіють. Я допускаю, що в активну фазу війни на Харківському, Херсонському, Луганському чи Донецькому напрямках навряд чи працює кожне "Сільпо", – сказав Вігірінський.

Зокрема, за його словами, навряд чи супермаркети працюють у Бахмуті. Також політолог додав, що у певний період часу навряд чи працювало "Сільпо" у Херсоні, щоб здійснити постачання продуктів для ЗСУ.

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"Є багато деталей, які важливі для картини в цілому"

Вігірінський зазначив, що перед тим, як робити певні висновки, потрібно дуже глибоко вивчити ситуацію.

Є багато деталей, які важливі для формування картини в цілому, щоб робити категоричний висновок, що там ціна втричі завищена. Мовляв, це точно хтось щось кудись поділив і використав,

– зауважив політолог.

Він додав, що громадські активісти наголошують на тому, що потрібно знову проводити закупівлі для армії через Prozorro, аби їх можна було контролювати.

"Це та прозорість інформації, якої ми цілком хотіли б очікувати у мирний час. Але в умовах війни вона може до певної міри страждати", – сказав Вігірінський.

Питання має вивчати парламент

Політолог наголосив, що ніхто в Україні не скасовував парламентський контроль.

"Нехай (народні депутати – 24 Канал) перевіряють, слухають доповіді в режимі секретності і виходять на фінальний результат. Цим фінальним результатом буде або умовна реєстрація кримінального провадження, або його відсутність", – сказав Вігірінський.

Політолог вважає, що навряд чи в умовах війни Міноборони мало змогу думати ще й про те, як втричі завищити вартість придбання тих чи інших товарів.

Я думаю, що у питаннях продуктів харчування і постачання для наших солдатів такої цинічності навіть українська історична корупція не пережила б,

– сказав Вігірінський.

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