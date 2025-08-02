2 августа президент Зеленский сообщил, что на взятках при закупке БПЛА и средств РЭБ разоблачили нардепа, руководителей районной и городской военных администраций, а также нацгвардейцев. Командующий Нацгвардией уже отстранил от должностей фигурантов дела.

А по указанию министра МВД уже было начато служебное расследование. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Игоря Клименко.

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Как планируют бороться с коррупцией в Национальной гвардии?

Министр МВД Украины сообщил, что в Национальной гвардии внедряют "системные предохранители", чтобы исключить злоупотребления изнутри.

Речь о новосозданном Управлении контроля за служебной (боевой) деятельностью. Оно будет работать по принципу внутренней безопасности, независимо и профессионально, и уже формируется команда из специалистов, прошедших отбор по критериям добродетели и профессиональной пригодности,

– сообщил Игорь Клименко.

Напомним, что схема закупки БПЛА и РЭБ заключалась в заключении государственных контрактов с поставщиками по заведомо завышенным ценам.

В НАБУ и САП рассказали, что до 30% от суммы этих махинаций участники получали обратно как неправомерную выгоду.