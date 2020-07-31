Кортеж вице-президента США Майкла Пенса 30 июля попал в ДТП с участием самосвала в штате Пенсильвания. В аварии никто не пострадал.

Авария произошла, когда колонна автомобилей, сопровождавшая Майкла Пенса, двигалась к месту проведения предвыборной кампании, сообщает директор по коммуникации телекомпании C-SPAN Говард Мортман в Twitter.

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"Автобус из тура Пенса попал в незначительное ДТП с самосвалом на пути к одному из мест проведения кампании под Питтсбургом", – говорится в сообщении.

На фото полиция и окружение вице-президента обсуждают обстоятельства ДТП. Во время аварии никто не пострадал. На одной из фотографий видно, что был поврежден полицейский мотоцикл из кортежа вице-президента.



Полиция прибыла на место ДТП / Фото из Твиттера Howard Mortman



Участники ДТП обсуждают обстоятельства аварии / Фото из твиттера Howard Mortman