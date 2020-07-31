Кортеж віцепрезидента США Майкла Пенса 30 липня потратив у ДТП за участю самоскида у штаті Пенсильванія. В аварії ніхто не постраждав.

Аварія сталась, коли колона автівок, що супроводжувала Майкла Пенса, рухалась до місця проведення передвиборчої кампанії, повідомляє директор з комунікації телекомпанії C-SPAN Говард Мортман у Twitter.

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"Автобус з туру Пенса потрапив у незначну ДТП із самоскидом на шляху до одного з місць проведення кампанії під Пітсбургом", – йдеться в повідомленні.

На фото поліція та оточення віцепрезидента обговорюють обставини ДТП. Під час аварії ніхто не постраждав. На одній з фотографій видно, що був пошкоджений поліцейський мотоцикл із кортежу віцепрезидента.



Поліція прибула на місце ДТП / Фото з твіттера Howard Mortman



Учасники ДТП обговорють обставини аварії / Фото з твіттера Howard Mortman