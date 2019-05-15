В результате аварии пострадали три мотоциклиста из кортежа американского президента Дональда Трампа. Инцидент произошел в штате Луизиана, где Трамп находился с визитом.

Об этом сообщила в Twitter корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

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Один из сотрудников полиции, сопровождавший Трампа на пути в аэропорт, не справился с управлением и упал с мотоцикла.

Отмечается, что бронированный лимузин Трампа не пострадал в инциденте. Несколько полицейских, которые были частью кортежа, попали в аварию. Некоторые из них лежали на асфальте с травмами.

Я видела как минимум трех полицейских, которые упали с мотоциклов. Один из них сидел, другой лежал на спине, у него заметно кровотечение. Третий стоит на ногах, у него идет кровь из руки,

– написала Джейкобс.

The law enforcement official we saw on his back on the ground from the motorcade crash in Louisiana is in surgery for serious injuries to his arm, and lost some teeth, an officer here at the Sempra plant told me. pic.twitter.com/fyC22E86tB — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) 14 травня 2019 р.

Впоследствии журналистка со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс сообщила, что пострадавшие в ДТП "лечатся от травм в больнице и находятся в стабильном состоянии".

Трамп ранее прибыл в Луизиану, где у него запланировано выступление перед сторонниками.

Кстати, вчера самолет канцлера Германии Ангелы Меркель также попал в ДТП. У него въехали авто, в котором до инцидента Меркель провела встречу.