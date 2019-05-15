Кортеж Трампа попал в ДТП
В результате аварии пострадали три мотоциклиста из кортежа американского президента Дональда Трампа. Инцидент произошел в штате Луизиана, где Трамп находился с визитом.
Об этом сообщила в Twitter корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс.
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Один из сотрудников полиции, сопровождавший Трампа на пути в аэропорт, не справился с управлением и упал с мотоцикла.
Отмечается, что бронированный лимузин Трампа не пострадал в инциденте. Несколько полицейских, которые были частью кортежа, попали в аварию. Некоторые из них лежали на асфальте с травмами.
Я видела как минимум трех полицейских, которые упали с мотоциклов. Один из них сидел, другой лежал на спине, у него заметно кровотечение. Третий стоит на ногах, у него идет кровь из руки,
– написала Джейкобс.
Впоследствии журналистка со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс сообщила, что пострадавшие в ДТП "лечатся от травм в больнице и находятся в стабильном состоянии".
Трамп ранее прибыл в Луизиану, где у него запланировано выступление перед сторонниками.
Кстати, вчера самолет канцлера Германии Ангелы Меркель также попал в ДТП. У него въехали авто, в котором до инцидента Меркель провела встречу.