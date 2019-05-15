Кортеж Трампа потрапив у ДТП
Внаслідок аварії постраждали три мотоциклісти з кортежу американського президента Дональда Трампа. Інцидент трапився у штаті Луїзіана, де Трамп перебував з візитом.
Про це повідомила в Twitter кореспондентка агентства Bloomberg Дженніфер Джейкобс.
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Один зі співробітників поліції, який супроводжував Трампа на шляху до аеропорту, на мотоциклі не впорався з керуванням і впав.
Зазначається, що броньований лімузин трампа не постраждав в інциденті. Кілька поліцейських, які були частиною кортежу, потрапили в аварію. Деякі з них лежали на асфальті з травмами.
Я бачила як мінімум трьох поліцейських, які впали з мотоциклів. Один з них сидів, інший лежав на спині, у нього помітна кровотеча. Третій стоїть на ногах, у нього йде кров з руки,
– написала Джейкобс.
Згодом журналістка з посиланням на заяву прес-секретаря Білого дому Сари Сандерс повідомила, що постраждалі в ДТП "лікуються від травм в лікарні і перебувають в стабільному стані".
Трамп раніше прибув до Луїзіани, де у нього заплановано виступ перед прихильниками.
До речі, вчора літак канцлерки Німеччини Ангели Меркель також потрапив у ДТП. У нього вїхало авто, в якому до інциденту Меркель провела зустріч.