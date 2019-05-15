Кортеж Трампа потрапив у ДТП

Внаслідок аварії постраждали три мотоциклісти з кортежу американського президента Дональда Трампа. Інцидент трапився у штаті Луїзіана, де Трамп перебував з візитом.

Про це повідомила в Twitter кореспондентка агентства Bloomberg Дженніфер Джейкобс.

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Один зі співробітників поліції, який супроводжував Трампа на шляху до аеропорту, на мотоциклі не впорався з керуванням і впав.

Зазначається, що броньований лімузин трампа не постраждав в інциденті. Кілька поліцейських, які були частиною кортежу, потрапили в аварію. Деякі з них лежали на асфальті з травмами.

Я бачила як мінімум трьох поліцейських, які впали з мотоциклів. Один з них сидів, інший лежав на спині, у нього помітна кровотеча. Третій стоїть на ногах, у нього йде кров з руки,

– написала Джейкобс.

The law enforcement official we saw on his back on the ground from the motorcade crash in Louisiana is in surgery for serious injuries to his arm, and lost some teeth, an officer here at the Sempra plant told me. pic.twitter.com/fyC22E86tB — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) 14 травня 2019 р.

Згодом журналістка з посиланням на заяву прес-секретаря Білого дому Сари Сандерс повідомила, що постраждалі в ДТП "лікуються від травм в лікарні і перебувають в стабільному стані".

Трамп раніше прибув до Луїзіани, де у нього заплановано виступ перед прихильниками.

До речі, вчора літак канцлерки Німеччини Ангели Меркель також потрапив у ДТП. У нього вїхало авто, в якому до інциденту Меркель провела зустріч.