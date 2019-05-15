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      Кортеж Трампа потрапив у ДТП

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      Кортеж Трампа потрапив в аварію в Луїзіані
      Кортеж Трампа потрапив в аварію в Луїзіані / Дженніфер Джейкобс

      Внаслідок аварії постраждали три мотоциклісти з кортежу американського президента Дональда Трампа. Інцидент трапився у штаті Луїзіана, де Трамп перебував з візитом.

      Про це повідомила в Twitter кореспондентка агентства Bloomberg Дженніфер Джейкобс.

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      Один зі співробітників поліції, який супроводжував Трампа на шляху до аеропорту, на мотоциклі не впорався з керуванням і впав.

      Зазначається, що броньований лімузин трампа не постраждав в інциденті. Кілька поліцейських, які були частиною кортежу, потрапили в аварію. Деякі з них лежали на асфальті з травмами.

      Я бачила як мінімум трьох поліцейських, які впали з мотоциклів. Один з них сидів, інший лежав на спині, у нього помітна кровотеча. Третій стоїть на ногах, у нього йде кров з руки,
      – написала Джейкобс.

      Згодом журналістка з посиланням на заяву прес-секретаря Білого дому Сари Сандерс повідомила, що постраждалі в ДТП "лікуються від травм в лікарні і перебувають в стабільному стані".

      Трамп раніше прибув до Луїзіани, де у нього заплановано виступ перед прихильниками.

      До речі, вчора літак канцлерки Німеччини Ангели Меркель також потрапив у ДТП. У нього вїхало авто, в якому до інциденту Меркель провела зустріч.

      blog_ava
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      Теги: Дональд Трамп Новини США Аварії та ДТП
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