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      Коррупция во время военного положения – это мародерство, – Садовый

      401 Читати новину українською
      Андрей Садовый
      Андрей Садовый

      Военное положение должно было быть введен еще тогда, когда российские войска захватили Крым, и когда те же российские войска захватывали Восток.

      Об этом заявил мэр Львова, лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый.

      "Я уже не говорю об Иловайске, Дебальцеве. Это может кому-то не нравиться, но это реалии", – отметил политик.

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      Он также обратил внимание на другую важную проблему – коррупцию в условиях военного положения.

      Уровень коррупции сегодня в Украине является критическим. И во времена военного положения я бы называл коррупцию мародерством. За это должно быть жесткое наказание. Здесь важно, чтобы общественность, все активные люди это прекрасно понимали,
      – считает Садовый.

      "Еще одна мысль, которая, я думаю, мучает всех нас. Как во времена военного положения мы можем терпеть прямую антиукраинскую деятельность российской агентуры. Медведчук, Бойко, Рабинович и другие. Почему они свободно себя чувствуют? Президент встречается с Медведчуком, о чем они ведут беседы? Это те вопросы, на которые общество требует твердого ответа", – заявил мэр Львова.

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      По его словам, фракция "Самопомич" ждет текста о введении военного положения, которое будет предложено президентом. Позиция "Самопомочи" – закон прежде всего.

      "Что касается выборов. Месяцем быстрее, месяцем позже, но все равно мы эту коррумпированную власть устраним. Но сейчас надо думать исключительно об интересах страны", – отметил Андрей Садовый.

      Что такое военное положение? Это не объявление войны, а особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон О правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод гражданин, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должны содержаться в Указе Президента.

       

       

      Теги: Конфликт в Азовском море Новости Украины Новости политики Военное положение в Украине
      Источник: 24 канал
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