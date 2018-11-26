Корупція в час воєнного стану – це мародерство, – Садовий

Воєнний стан мав бути введений ще тоді, коли російські війська захопили Крим, та коли ті ж російські війська захоплювали Схід.

Про це заявив мер Львова, лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий.

"Я вже не говорю про Іловайськ, Дебальцеве. Це може комусь не подобатись, але це реалії", – зазначив політик.

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Він також звернув увагу на іншу важливу проблему – корупцію в умовах воєнного стану.

Рівень корупції сьогодні в Україні є критичним. І в часи воєнного стану я би називав корупцію мародерством. За це має бути жорстке покарання. Тут важливо, щоби громадськість, всі активні люди це прекрасно розуміли,

– вважає Садовий.

"Ще одна думка, яка, я думаю, мучить всіх нас. Як в часи воєнного стану ми не можемо терпіти пряму антиукраїнську діяльність російської агентури. Медведчук, Бойко, Рабінович та інші. Чому вони вільно себе почувають? Президент зустрічається з Медведчуком, про що вони ведуть розмови? Це ті питання, на які суспільство вимагає твердої відповіді", – заявив мер Львова.

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За його словами, фракція "Самопоміч" чекає тексту про запровадження воєнного стану, який буде запропоновано президентом. Позиція "Самопомочі" – закон перш за все.

"Щодо виборів. Місяцем швидше, місяцем пізніше, але все одно ми цю корумповану владу усунемо. Але зараз треба думати виключно про інтереси країни", – наголосив Андрій Садовий.

Що таке воєнний стан? Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод громадянин, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.