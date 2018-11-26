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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА

      Чи будуть в Україні вибори, якщо запровадять воєнний стан

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      Вибори Президента в Україні можуть відтермінувати через воєнний стан
      Вибори Президента в Україні можуть відтермінувати через воєнний стан / radiotrek.rv.ua

      Якщо в Україні оголосять режим воєнного стану, вибори президента України, які мають відбутися у березні 2019 року, відтермінують.

      Як розповів 24 каналу юрист-експерт, метою введення воєнного стану може бути зміна порядку виборів.

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      "Якщо воєнний стан вводиться на 60 діб, то його дія закінчиться відповідно 26 січня. Що згідно із Закону України "Про президентські вибори" зриває терміни початку виборчого процесу. Відповідно до Конституції президентські вибори проводяться або в останню неділю березня, або в останню неділю жовтня. Підстав до призначення позачергових виборів не має. Таким чином, Порошенко вирішив переграти ситуацію, адже після закінчення воєнного стану будь-що може стати приводом для розпуску Верховної Ради і проведення спочатку позачергових парламентських, а вже потім у жовтні – президентських виборів", – розповів юрист-експерт.

      Варто зазначити, що проведення одночасно президентських і парламентських виборів заборонено Конституцією України.

      Водночас перший віце-спікер Верховної Ради, представник президента України Петра Порошенка у Тристоронній контактній групі Ірина Геращенко стверджує, що запровадження воєнного стану не означає скасування президентських і парламентських виборів.

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      Що таке воєнний стан? Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік вичерпний перелік прав і свобод людини і громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

       

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      Теги: Воєнний стан Конфлікт в Азовському морі Новини України Президентські вибори 2019 Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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