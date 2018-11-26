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      Будут ли в Украине выборы, если введут военное положение

      1987 Читати новину українською
      Выборы Президента в Украине могут отсрочить через военное положение
      Выборы Президента в Украине могут отсрочить через военное положение / radiotrek.rv.ua

      Если в Украине объявят режим военного положения, выборы президента Украины, которые должны состояться в марте 2019 года, отсрочат.

      Как рассказал 24 каналу юрист-эксперт, целью введения военного положения может быть изменение порядка выборов.

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      "Если военное положение вводится на 60 суток, то его действие закончится соответственно 26 января. Что согласно Закону Украины "О президентских выборах" срывает сроки начала избирательного процесса. Согласно Конституции президентские выборы проводятся либо в последнее воскресенье марта, либо в последнее воскресенье октября. Оснований для назначения внеочередных выборов нет. Таким образом, Порошенко решил переиграть ситуацию, ведь после окончания военного положения что угодно может стать поводом для роспуска Верховной Рады и проведения сначала внеочередных парламентских, а уже потом в октябре – президентских выборов", – рассказал юрист-эксперт.

      Стоит отметить, что проведение одновременно президентских и парламентских выборов запрещено Конституцией Украины.

      В то же время первый вице-спикер Верховной Рады, представительница президента Украины Петра Порошенко в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко утверждает, что введение военного положения не означает отмену президентских и парламентских выборов.

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      Что такое военное положение? Это не объявление войны, а особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон "О правовом режиме военного положения" предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека и гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должен содержаться в Указе Президента.

       

       

      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море Военное положение Выборы Президента 2019 Парламентские выборы 2019
      Источник: 24 канал
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