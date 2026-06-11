О последствиях после ударов дронами рассказал OSINT-аналитик в X.

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Какие последствия после атаки БпЛА по корвету "Бойкий"?

Аналитик сообщил, что после атаки БпЛА корвет претерпел значительные разрушения. Он отметил, что "Бойкий", вероятно, больше не подлежит восстановлению.

На фото видны темные пятна от пожара / Спутниковые снимки

Последствия атаки:

деформации возле кормовой трубы свидетельствуют об очень сильном пожаре внутри корвета;

следы обгорания на кормовой части и палубе указывают, что огонь мог уничтожить внутренние помещения;

возле корвета видны обломки, разбросанные вокруг средней части корпуса.

Из-за серьезных повреждений надстройки и уничтожения электронных систем корвет "Бойкий" не подлежит ремонту,

– написал аналитик.

Что еще известно о корвете "Бойкий"?

Капитан первого ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко рассказал 24 Каналу, что пораженный корвет "Бойкий" был предназначен для действий преимущественно в пределах ближней морской зоны, но он мог находиться и на отдаленных участках. Его основная задача заключалась в противодействии надводным кораблям и подводным лодкам.

Россияне построили ориентировочно 10 таких корветов, 4 из них базируются в Балтийском море. Капитан объяснил, что они не столь актуальны, как носители крылатых ракет "Калибр" (корабли "Каракурт", "Буян"), однако активно использовались для полицейских функций на воде.

Рыженко отметил, что атака по этому корвету стала еще и психологическим ударом. Ведь Кронштадт, где он был поражен, является основной исторической базой Балтийского флота, а Санкт-Петербург – это военно-морская столица России.