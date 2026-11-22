Российский корвет "Меркурий" 22 ноября был уничтожен в порту ливийского Бенгази в ходе детонации. Спутниковые снимки свидетельствуют о вероятном затоплении корвета стоимостью до 350 миллионов долларов.

Об этом сообщает Exilenova+.

Корвет "Меркурий" пошел ко дну

По данным мониторингового канала и спутниковых снимков, корвет получил фатальные повреждения и затонул. Безвозвратную потерю российского корабля оценивают в пределах от 250 до 350 миллионов долларов.

Корвет "Меркурий" затонул после вероятной атаки / Exilenova+

Российская служба BBC отметила, что масштабный пожар на военном судне вспыхнул в результате детонации боеприпасов. Обнародованные спутниковые кадры Planet Labs зафиксировали густой шлейф черного дыма над пирсом в 07:47 по местному времени.

Повторный снимок той же локации, полученный через три с половиной часа, показал, что пожар на судне угас. С ним исчезли и отчетливые очертания надстроек или корпуса у причальной линии, что указывает на выгорание корабля и его затопление.

Напомним, в ночь на 22 ноября в ливийском порту Бенгази произошла серия взрывов на борту российского корвета "Меркурий". Вероятно, корабль сопровождал конвой с вооружением для отрядов Ливийской национальной армии

Хотя судно в мае 2023 года официально включили в состав Черноморского флота России, из-за закрытых Турцией проливов оно ни разу не смогло зайти в Черное море.