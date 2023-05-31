Новый день – новый эпический провал в России. В этот раз накрылся медным тазом корвет проекта 20386, который строили на "Северной верфе".

Согласно контракту российского минобороны и "Северной верфи", в проект уже вложили почти 30 миллиардов рублей, сообщают росСМИ, информирует 24 Канал. Трудно даже представить, сколько на эти деньги могли бы закупить пачек пельменей, которые выдают в качестве компенсации за российских "двухсотых".

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Сначала в сети начали появляться слухи, что проекту конец. Однако впоследствии СМИ страны-террористки заявили, что корвет проекта 20386 планируют "перепроектировать". Прекрасное решение для страны, которая во всех сферах, кроме пакетизации, испытывает "отрицательный успех".

Решение было принято якобы для того, чтобы "проработать инновационные решения". Возможно, на корабле влепят еще несколько фотографий Путина или повесят оберег от Кирилла.

Проект не закрыт, проект продолжается, но сдвигается справа на необходимый для перепроектирования срок,

– говорится в сообщении.

, корвет – класс боевых военных наводных кораблей В частности они предназначены для сторожевой и конвойной службы. Кроме того, используются для противовоздушной обороны военно-морских баз. Очевидно, "легендарная" российская ПВО могла бы получить кое-какое усиление. Однако не так случилось, как россияне надеялись.