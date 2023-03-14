Об этом в комментарии 24 Каналу заявил заместитель начальника штаба Военно-морских сил ВСУ в 2004 – 2020 годах Андрей Рыженко. Он убежден, для того, чтобы Украина контролировала свои территориальные воды, морскую экономическую зону и сдерживала противника, ей пока нужен небольшой флот.
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"То есть платформы, которые могли бы нести ракеты, торпеды, артиллерию, наносить удары по противнику. И здесь очень важно, чтобы мы вписались в бюджетный режим", – заявил Рыженко.
Капитан 1 ранга в запасе рассказал, что строительство корабля – это всего 30% от стоимости его содержания в течение его срока службы.
Я думаю, что нам нужно сделать такую серьезную поправку, ведь сейчас все наше внимание акцентируют к прибрежным водам. Это 40 – 100 морских миль,
– рассказал заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004 – 2020 годах.
Военный эксперт отметил, что Украина имеет ограниченные ресурсы, в частности, на строительство, подготовку личного состава и содержание кораблей.
Какую часть побережья контролирует Украина
По словам Рыженко, сейчас Украина контролирует частично только 20 % морского побережья.
"От дельты Дуная до, скажем, входа в Южный Буг – Бугско-днепровско-лиманского канала. Контролируем частично, ведь, фактически, порты заблокированы", – сказал он.
Военный эксперт отметил, что только благодаря зерновому соглашению есть движение суден, в частности, с сельскохозяйственными грузами, в Южном, Одесском и Черноморском портах. Остальные 80% морского побережья Украина не контролирует – это Азовское побережье, Крым и Черноморское побережье вокруг временно оккупированной части Херсона.
"Основные операции проходят на море – это северо-западная часть Черного моря. Это небольшие территории – от около 80 до 120 морских миль. Это мелководная зона", – добавил капитан 1 ранга в запасе.
Какой флот сейчас нужен Украине: смотрите видео
Корветы для Украины
Андрей Рыженко отметил, что первый корвет для Украины спустили на воду еще осенью прошлого года. По его словам, это означает, что в течение примерно двух лет его будут достраивать.
"Он еще не готов к эксплуатации", – сказал заместитель начальника штаба Военно-морских сил ВСУ в 2004 – 2020 годах.
Он рассказал, что существует Конвенция, согласно которой Турция не позволит зайти с Черного моря военным кораблям в украинские порты. Небольшие корабли доставляют авиационным, автомобильным или железнодорожным транспортом.
"Или возможно использование реки Дунай, которая сейчас соединена с рекой Рейн. И вот небольшие катера могут проходить из Северного моря напрямую к Черному морю", – заметил Рыженко.
Какой флот нужен Украине
По его мнению, сейчас Украине нужны небольшие катера, чтобы выполнять задачи в Черном море. А также для того, чтобы после освобождения Приазовья взять под контроль территориальные воды.
"На каких бы стояли ракетные системы малые и средние, возможно, даже большой дальности, ведь ракеты по габаритным и массовым показателям стали гораздо меньше, чем были 30 лет назад", – заявил он.
Заместитель начальника штаба Военно-морских сил ВСУ в 2004-2020 годах рассказал, что для корвета важное базирование. Оно должно быть приближено к районам проведения операций, ведь стоимость использования такого военного корабля для операции может составлять 50 – 100 тысяч долларов в сутки. Он рассказал, что база для такого корабля стоит дорого.
У нас ее сейчас нет. Как вариант, то, в принципе, безупречное базирование было бы и в Севастополе. Об этом министр обороны Резников говорил,
– отметил военный эксперт.
Он убежден, что корвет – перспектива среднесрочная или даже долгосрочная. Все потому, что сейчас Украине нужно прикрыть ближайшую морскую зону.
"И для этого нам нужны возможности надводного флота, которые базируются на небольших катерах с мощным оружием, артиллерийским, ракетным, торпедным и развить системы целеуказания", – подытожил Рыженко.
Что известно о плане развития ВМС Украины
- Украина должна получить два готовых тральника от Великобритании. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
- Глава минобороны заявил, что также Военно-морские силы Украины получат 6 корветов по турецкому проекту Ada.
- В Турции 2 октября уже спустили на воду первый корвет для ВМС ВСУ "Гетман Иван Мазепа". Это первый военный корабль такого типа для Украины.