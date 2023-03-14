Про це у коментарі 24 Каналу заявив заступник начальника штабу Військово-морських сил ЗСУ у 2004 – 2020 роках Андрій Риженко. Він переконаний, для того, щоби Україна контролювала свої територіальні води, морську економічну зону та стримувала супротивника, їй поки що треба невеликий флот.

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"Тобто платформи, які могли б нести ракети, торпеди, артилерію, завдавати удари по супротивнику. І тут дуже важливо, щоби ми вписалися в бюджетний режим", – заявив Риженко.

Капітан 1 рангу в запасі розказав, що будівництво корабля – це лише 30% від вартості його утримання протягом його терміну служби.

Я думаю, що нам треба зробити таке серйозне виправлення, адже зараз всю нашу увагу акцентують до прибережних вод. Це 40 – 100 морських миль,

– розповів заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004 – 2020 роках.

Військовий експерт зауважив, що Україна має обмежені ресурси, зокрема, на будівництво, підготовку особового складу та утримання кораблів.

Яку частину узбережжя контролює Україна

За словами Риженка, нині Україна контролює частково лише 20% морського узбережжя.

"Від дельти Дунаю до, скажімо, входу в Південний Буг – Бузько-дніпровсько-лиманського каналу. Контролюємо частково, адже, фактично, порти заблоковані", – сказав він.

Військовий експерт зауважив, що лише завдяки зерновій угоді є рух суден, зокрема, із сільськогосподарськими вантажами, в Південному, Одеському та Чорноморському портах. Інші 80% морського узбережжя Україна не контролює – це Азовське узбережжя, Крим та Чорноморське узбережжя навколо тимчасово окупованої частини Херсонщини.

"Основні операції проходять на морі – це північно-західна частина Чорного моря. Це невеликі території – від близько 80 до 120 морських миль. Це мілководна зона", – додав капітан 1 рангу в запасі.

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Корвети для України

Андрій Риженко зауважив, що перший корвет для України спустили на воду ще торік восени. За його словами, це означає, що протягом приблизно двох років його будуть добудовувати.

"Він ще не готовий до експлуатації", – сказав заступник начальника штабу Військово-морських сил ЗСУ у 2004 – 2020 роках.

Він розказав, що існує Конвенція, згідно з якою Туреччина не дозволить зайти з Чорного моря військовим кораблям до українських портів. Тож невеликі кораблі доставляють авіаційним, автомобільним чи залізничним транспортом.

"Або можливе використання річки Дунай, яка зараз поєднана з річкою Рейн. І от невеликі катери можуть проходити з Північного моря напряму до Чорного моря", – зауважив Риженко.

Який флот треба Україні

На його думку, нині Україні потрібні невеликі катери, щоби виконувати завдання в Чорному морі. А також для того, щоби після звільнення Приазов’я, взяти під контроль територіальні води.

"На яких би стояли ракетні системи малі й середні, можливо, навіть великої дальності, адже ракети за габаритними й масовими показниками стали набагато менші, ніж були 30 років тому", – заявив він.

Заступник начальника штабу Військово-морських сил ЗСУ у 2004 – 2020 роках розповів, що для корвета важливе базування. Воно має бути наближено до районів проведення операцій, адже вартість використання такого військового корабля для операції може складати 50 – 100 тисяч доларів за добу. Він розповів, що база для такого корабля коштує дорого.

У нас її нині немає. Як варіант, то, в принципі, ідеальне базування було б і в Севастополі. Про це міністр оборони Резніков казав,

– зазначив військовий експерт.

Він переконаний, що корвет – перспектива середньострокова або навіть довгострокова. Усе через те, що нині Україні треба прикрити найближчу морську зону.

"І для цього нам потрібні спроможності надводного флоту, які базуються на невеликих катерах з потужною зброєю, артилерійською, ракетною, торпедною й розвинути системи цілевказання", – підсумував Риженко.

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