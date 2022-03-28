Кошки, собаки и куры: украинские защитники спасают на Луганщине не только людей

Из-за вторжения российских оккупантов на территорию Украины и циничных обстрелов городов, в помощи нуждаются не только люди, но и животные.

Поэтому наши пограничники не только защищают Украину и граждан, но и спасают братьев наших меньших.

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Пограничник Павел вместе с побратимами на Луганщине спасли от опасности уже четыре семьи – двух детей и пятеро взрослых.

Спасенные кошки, собаки и куры

Но не позаботиться об одиноких животных они не смогли. Ребята уже спасли 20 котов и собак, а еще кур, которые остались одни, без хозяев.

Теперь они живут с пограничниками, их кормят, а они, шутит Павел, заступают в наряды.

Некоторых из животных ребята планируют после победы забирать домой. Одного кокер-спаниеля Павел хочет забрать собой в Киев и даже уже дал четвероногому имя – Мел.

Спасенные животные / фото Госпогранслужбы

Напомним, что Польша, Венгрия, Словакия и Румыния допускают перевозку животных без ранее обязательных документов, их можно будет оформить на границе. Поэтому люди, у которых есть домашние животные, могут не бояться, что их придется оставить.

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