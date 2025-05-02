К этому процессу может проявить интерес и Европа. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал авиаэксперт, бывший офицер Воздушных сил ВСУ и заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

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Почему Украине необходимы Космические силы

Анатолий Храпчинский отметил, что космос является критически важной сферой, в частности из-за потребности в устойчивой спутниковой связи, которой сейчас пользуется Украина благодаря американским технологиям. По его словам, наше государство должно или самостоятельно решать этот вопрос, или активно искать надежных партнеров.

Особенно важно сотрудничество с Европой, которая, подобно Украине, сталкивается с определенными вызовами в оборонной отрасли. Европа пока не имеет собственных самолетов пятого поколения или систем противоракетной обороны, а также страдает от фрагментированности рынка оборонно-промышленного комплекса и отсутствия единых стандартов.

Европейские страны долгое время ориентировались на Соединенные Штаты, но нынешняя ситуация требует создания совместной оборонной коалиции между Украиной и Европой. Такой альянс позволил бы объединить усилия в ключевых направлениях,

– отметил бывший офицер Воздушных сил ВСУ.

Украина уже активно производит беспилотные системы и средства радиоэлектронной борьбы, однако остро нуждается в современной авиации и системах противовоздушной обороны. Европа могла бы обеспечить эти потребности, в частности путем поставки техники четвертого поколения, которая отвечает требованиям современной войны.

Именно поэтому объединение усилий с Европой и разработка общей стратегии как в космосе, так и на земле, должно стать приоритетом украинской дипломатии. Это нужно для того, чтобы Украина не осталась один на один перед глобальными вызовами.

Отметим, что в марте Министерство обороны Украины создало управление космической политики. Народный депутат Федор Вениславский и член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, предложил создать в Украине новый род войск – Космические силы ВСУ. Соответствующий законопроект уже подан в Верховную Раду.

Также сообщается, что до 2030 года Украина планирует создать собственные национальные спутники для оборонных целей, а также систему оповещения о воздушных тревогах и контроля космического пространства.