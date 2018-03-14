"Космический ген": в NASA убеждены, что пребывание в космосе изменяет ДНК человека
В NASA провели исследование, в рамках которого один из близнецов-астронавтов Скотт Келли провел в космосе целый год, а его брат Марк сделал несколько краткосрочных полетов, в общем находясь в космосе 54 дня.
Как пишет Live Science, в результате этого исследования стало известно, что пребывание в космосе меняет часть ДНК человека.
Так, немало физических изменений, которые произошли со Скоттом за время пребывания за пределами Земли, пришли в норму через год. Однако, 7% его ДНК изменились навсегда.
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Поэтому ученые убеждены, что существует определенный "космический ген", который активируется только после попадания человека в условия пребывания в космосе, что и привело к изменению генов Скотта Келли. В частности, изменения коснулись генов, связанных с иммунной системой и формированием костной ткани.
В то же время сам "подопытный" Скотт Келли говорит, что о результатах исследования узнал из СМИ, потому что значительных изменений со своим здоровьем не испытывает.
Ученые также предполагают, что такие изменения могли произойти из-за различия в пище, окружающей среде и влияния некоторых "излучений".
Исследование, которое NASA проводили на близнецах, своего рода уникальное. Ведь 54-летние идентичные близнецы Келли, как и все идентичные близнецы имеют абсолютно одинаковую ДНК, что делает их идеальными кандидатами для такого эксперимента. Среди астронавтов такое совпадение бывает очень редко.
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