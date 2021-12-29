В Косове 30 декабря объявлено траурным днем. Об этом решении сообщил городской голова Юрий Плосконос.
Обратите внимание 5 кислородных концентраторов и заупокойная свеча: в прокуратуре назвали причину пожара в Косове
Объявить 30 декабря 2021 года днем траура по погибшим на пожаре в НКП "Косовская ЦРБ" на территории Косовского городского территориального общества,
– говорится в приказе мэра.
Согласно этому распоряжению, все флаги на государственных зданиях опустят. Также ограничат проведение развлекательных мероприятий.
Взрыв в Косовской больнице: главное
- Вечером 28 декабря на первом этаже Косовской больницы Ивано-Франковской области в реанимации произошел взрыв.
- Из-за пожара 3 человека погибли. Еще один пациент умер от коронавируса.
- Трое медиков были госпитализированы, двое из которых в тяжелом состоянии. Один из врачей получил 90% ожогов.
- По предварительным данным, причиной взрыва стала заупокойная свеча, которую один из работников поставил в палате по умершему пациенту. В палате работало 5 кислородных концетраторов.