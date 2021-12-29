В Косове 30 декабря объявлено траурным днем. Об этом решении сообщил городской голова Юрий Плосконос.

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Объявить 30 декабря 2021 года днем ​​траура по погибшим на пожаре в НКП "Косовская ЦРБ" на территории Косовского городского территориального общества,

– говорится в приказе мэра.

Согласно этому распоряжению, все флаги на государственных зданиях опустят. Также ограничат проведение развлекательных мероприятий.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родственникам и близким погибших.

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