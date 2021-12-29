У Косові 30 грудня оголошено траурним днем. Про таке рішення повідомив міський голова Юрій Плосконос.
Зверніть увагу 5 кисневих концентраторів та заупокійна свічка: у прокуратурі назвали причину пожежі у Косові
Оголосити 30 грудня 2021 року днем жалоби за загиблими на пожежі в НКП "Косівська ЦРЛ" на території Косівської міської територіальної громади,
– йдеться в наказі мера.
Відповідно до цього розпорядження, усі прапори на державних будівлях приспустять. Також обмежать проведення розважальних заходів.
Вибух в Косівській лікарні: головне
- Увечері 28 грудня на першому поверсі Косівської лікарні на Івано-Франківщині в реанімації стався вибух.
- Через пожежу 3 людей загинули. Ще один пацієнт помер від коронавірусу.
- Трьох медиків госпіталізували, двоє з яких у важкому стані. Одна з лікарок отримала 90% опіків.
- За попередніми даними, причиною вибуху стала заупокійна свічка, яку один із працівників поставив у палаті за померлим пацієнтом. У палаті працювали 5 кисневих концентраторів.