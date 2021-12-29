У Косові 30 грудня оголошено траурним днем. Про таке рішення повідомив міський голова Юрій Плосконос.

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Оголосити 30 грудня 2021 року днем жалоби за загиблими на пожежі в НКП "Косівська ЦРЛ" на території Косівської міської територіальної громади,

– йдеться в наказі мера.

Відповідно до цього розпорядження, усі прапори на державних будівлях приспустять. Також обмежать проведення розважальних заходів.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття родичам та близьким загиблих.

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