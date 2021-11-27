В Косово обстреляли школьный автобус: двое детей погибли, еще двое ранены
Источник:Gazeta Tema
В одной из деревень в Косово расстреляли школьный автобус. В результате погибли водитель и двое детей. Еще двоих с ранением госпитализировали.
Трагедия случилась в селе Глочани. Полиция начала расследование и поиски злоумышленника или злоумышленников, которые причастны к обстрелу.
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Состояние госпитализированных детей стабильное
Автобус, который обстреляли, перевозил учеников сельской школы. Двое детей – девочка и мальчик, получивших ранения, сейчас находятся в больнице. Их состояние медики оценивают как стабильное.
Правоохранители расследуют детали трагедии и ищут виновников. Известно, что автобус обстреляли из атоматизированного оружия.
Сейчас рассматривают различные версии, среди которых – преступление по политическим мотивам или межнациональная рознь.
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