Косово открыло посольство в Иерусалиме
Частично признанное Косово объявило об открытии своего посольства в Иерусалиме. Шесть недель назад государство установило дипломатические отношения с Израилем.
Источник:твитер МИД Косово
Власти обещали разместить свое посольство в Иерусалиме еще в 2020 году.
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Открыли посольство Косово в Иерусалиме
МИД Косово официально объявляет об открытии посольства Республики Косово в Иерусалиме. Обещание, данное в Овальном кабинете, наконец выполнено,
– говорится в сообщении.
Новое посольство открыла временная поверенная в делах Косово Инес Демири. Чиновники из Косово не присутствовали на мероприятии из-за пандемии коронавируса.
В МИД Израиля приветствовали такое решение Косово, назвав его естественным развитием отношений и реализацией Вашингтонского соглашения.
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