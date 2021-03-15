Частично признанное Косово объявило об открытии своего посольства в Иерусалиме. Шесть недель назад государство установило дипломатические отношения с Израилем.

Власти обещали разместить свое посольство в Иерусалиме еще в 2020 году.

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Открыли посольство Косово в Иерусалиме

МИД Косово официально объявляет об открытии посольства Республики Косово в Иерусалиме. Обещание, данное в Овальном кабинете, наконец выполнено,

– говорится в сообщении.

Новое посольство открыла временная поверенная в делах Косово Инес Демири. Чиновники из Косово не присутствовали на мероприятии из-за пандемии коронавируса.

The Kosovo MFA officially announce the opening of the Embassy of the Republic of Kosovo in Jerusalem. The pledge given in the Oval Office today is finally fulfilled. @IsraelMFA pic.twitter.com/V7pUfgL3MY — MFA Kosovo (@MFAKOSOVO) March 14, 2021

В МИД Израиля приветствовали такое решение Косово, назвав его естественным развитием отношений и реализацией Вашингтонского соглашения.

Israel's MFA warmly welcomes the opening of the Embassy of Kosovo in Jerusalem today, a natural development of the relations and a realization of the Washington agreement. https://t.co/qPW6Xr1xG2 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) March 14, 2021