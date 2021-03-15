Частково визнане Косово оголосило про відкриття свого посольства в Єрусалимі. Шість тижнів тому держава встановила дипломатичні відносини з Ізраїлем.

Влада обіцяла розмістити своє посольство в Єрусалимі ще у 2020 році.

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Відкрили посольство Косово в Єрусалимі

МЗС Косово офіційно оголошує про відкриття посольства Республіки Косово в Єрусалимі. Обіцянку, дану в Овальному кабінеті, нарешті виконано,

– йдеться в повідомленні.

Нове посольство відкрила тимчасова повірена в справах Косова Інес Демірі. Посадовці з Косова не були присутні на заході через пандемію коронавірусу.

The Kosovo MFA officially announce the opening of the Embassy of the Republic of Kosovo in Jerusalem. The pledge given in the Oval Office today is finally fulfilled. @IsraelMFA pic.twitter.com/V7pUfgL3MY — MFA Kosovo (@MFAKOSOVO) March 14, 2021

У МЗС Ізраїлю привітали таке рішення Косова, назвавши його природним розвитком відносин і реалізацією Вашингтонської угоди.

Israel's MFA warmly welcomes the opening of the Embassy of Kosovo in Jerusalem today, a natural development of the relations and a realization of the Washington agreement. https://t.co/qPW6Xr1xG2 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) March 14, 2021

Нагадаємо, 1 лютого 2020 року Ізраїль та Косово офіційно встановили дипломатичні відносини. Довідка. У вересні 2020 року колишній президент США Дональд Трамп зібрав лідерів Косова та Сербії в Білому домі. На зустрічі обговорювали довготривалу нормалізацію у відносинах між сусідами.

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