Косово відкрило посольство в Єрусалимі
Частково визнане Косово оголосило про відкриття свого посольства в Єрусалимі. Шість тижнів тому держава встановила дипломатичні відносини з Ізраїлем.
Джерело:твітер МЗС Косова
Влада обіцяла розмістити своє посольство в Єрусалимі ще у 2020 році.
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Відкрили посольство Косово в Єрусалимі
МЗС Косово офіційно оголошує про відкриття посольства Республіки Косово в Єрусалимі. Обіцянку, дану в Овальному кабінеті, нарешті виконано,
– йдеться в повідомленні.
Нове посольство відкрила тимчасова повірена в справах Косова Інес Демірі. Посадовці з Косова не були присутні на заході через пандемію коронавірусу.
У МЗС Ізраїлю привітали таке рішення Косова, назвавши його природним розвитком відносин і реалізацією Вашингтонської угоди.
Що відомо про Косово
- Проголошення незалежності Косово відбулося 17 лютого 2008 року.
- Його визнали 98 країн-членів ООН зі 193, а також 22 з 27 країн-членів Євросоюзу та 26 з 30 країн-членів НАТО.
- Косово є повноцінним членом Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Всесвітньої митної організації та Міжнародного олімпійського комітету.
- Україна не визнає незалежність Косово, однак з 2020 року визнає паспорти, які видані там.
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