"Косплеят украинских политиков":россияне тоже хотят быть близкими к народу – видеодоказательство

Вечером, 29 марта, в селе Красный Октябрь возле российского Белгорода раздались взрывы. Местный губернатор решил успокоить жителей видеообращением, как это делают украинские чиновники.

Впрочем, в таком решении губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова есть один нюанс. Как отметил ведущий 24 канала Юрий Гаврищак, он хотел стать ближе к своему народу – непрофессионально следуя примеру украинских чиновников.

К теме В российском Белгороде прогремели мощные взрывы

Плохой актер

По словам ведущего, российские политики всегда лишь сухо зачитывали протокольные данные, собирали такие же пресс-конференции. Там их непосредственность вообще выключалась. Именно поэтому и на видео губернатор с таким же каменным лицом зачитывает информацию.

Видно, что они только пытаются косплеить украинских чиновников, которые близки к людям, поэтому эта непосредственность на видеообращениях естественна.

– заявил Гаврищак.

Ведущий подчеркнул, что видеообращение российского губернатора получилось как у плохого актера. Безэмоциональность и каменное лицо Гладкова просто не работает, ему не веришь.

Гаврищак заявил, что российские чиновники косплеят украинских: смотрите видео