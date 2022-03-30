"Косплеят украинских политиков":россияне тоже хотят быть близкими к народу – видеодоказательство
Вечером, 29 марта, в селе Красный Октябрь возле российского Белгорода раздались взрывы. Местный губернатор решил успокоить жителей видеообращением, как это делают украинские чиновники.
Впрочем, в таком решении губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова есть один нюанс. Как отметил ведущий 24 канала Юрий Гаврищак, он хотел стать ближе к своему народу – непрофессионально следуя примеру украинских чиновников.
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Плохой актер
По словам ведущего, российские политики всегда лишь сухо зачитывали протокольные данные, собирали такие же пресс-конференции. Там их непосредственность вообще выключалась. Именно поэтому и на видео губернатор с таким же каменным лицом зачитывает информацию.
Видно, что они только пытаются косплеить украинских чиновников, которые близки к людям, поэтому эта непосредственность на видеообращениях естественна.
– заявил Гаврищак.
Ведущий подчеркнул, что видеообращение российского губернатора получилось как у плохого актера. Безэмоциональность и каменное лицо Гладкова просто не работает, ему не веришь.
Гаврищак заявил, что российские чиновники косплеят украинских: смотрите видео