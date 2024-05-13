Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко, отметив, что иногда звучат враждебные нарративы, что якобы средства, которые выделяют Украине на закупку оружия, разворовываются.

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Это – ложь. Украина не имеет доступа к этим деньгам. Процесс несколько по-другому происходит.

К примеру. Американцы выделили нам миллиард. Он не приходит на счета в Украину. Он остается в США. Нам дают список или от нас берут список того, что нам нужно. Мы говорим, условно, о HIMARS, F-16. Выбираем, а потом американские банки платят или компаниям, или министерству обороны США, если это идет со складов. Тогда мы получаем товар,

– сказал Костенко.

Параллельно Украина имеет также и свои средства по сбору налогов. Большинство из них идет на содержание армии, выплаты военнослужащим. Какая-то часть также идет на социальные нужды. Также их выделяют на закупку оружия.

Мы можем через Минобороны закупать внутри нашего оборонно-промышленного комплекса. Или через наши экспортные компании в мире. Там также находим снаряды и вооружение, в которых есть насущная необходимость,

– подчеркнул Костенко.

Военная помощь для Украины