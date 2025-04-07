7 апреля, 21:12
Костин, Гавриш и не только: Зеленский назначил ряд послов Украины
Президент Владимир Зеленский назначил ряд украинских послов. Среди них Андрей Костин, Юрий Клименко и не только.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на указы на сайте президента.
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Зеленский назначил ряд украинских послов
Президент назначил Андрея Костина послом в Нидерландах и постпредом при Организации по запрещению химического оружия.
Напомним, ранее Костин был генпрокурором Украины.