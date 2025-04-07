Костин, Гавриш и не только: Зеленский назначил ряд послов Украины

Президент Владимир Зеленский назначил ряд украинских послов. Среди них Андрей Костин, Юрий Клименко и не только.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на указы на сайте президента.

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Зеленский назначил ряд украинских послов

Президент назначил Андрея Костина послом в Нидерландах и постпредом при Организации по запрещению химического оружия.

Напомним, ранее Костин был генпрокурором Украины.