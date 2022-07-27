27 июля Костина назначила генпрокурором Верховная Рада 299 голосами. При этом присутствовал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал.
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Необходимо наказание для политического и военного руководства россии
В своем выступлении непосредственно перед голосованием Костин поблагодарил главу государства за чрезвычайный уровень доверия. Он отметил, что понимает, какие вызовы стоят перед ведомством в это сложное время.
Число российских военных преступлений уже превысило количество в 25 тысяч. Наш общий долг обеспечить неотвратимость наказания для каждого, кто совершил военное преступление, а особенно для политического и военного руководства россии,
– заметил Костин.
Именно из-за преступных приказов россиян количество жертв и разрушенной инфраструктуры в Украине растет каждый день. Задание Офиса генпрокурора – прекратить этот террор, этому будет способствовать, говорит Костин, надлежащая фиксация и документация преступлений агрессора.
Прокуроры будут заниматься делами предателей и коллаборантов
Преемник Ирины Венедиктовой в должности отметил, что государственная измена и коллаборационизм является не меньшим злом, чем разжигание войны.
Ответственность для каждого, кто работал на врага, тоже должна быть неотвратимой. Особенно это касается оборотней в погонах,
– добавил Костин.
Он отметил, что на сегодняшний день есть уже около 1500 предателей и 1700 коллаборантов.
Актуально Андрей Костин стал новым генпрокурором: что о нем известно
Что известно о назначении Костина генпрокурором:
- 17 июля президент Зеленский издал указ об отстранении Ирины Венедиктовой от исполнения обязанностей генпрокурора. 19 июля Венедиктову уволили.
- Глава государства подал в Верховную Раду кандидатуру Андрея Костина – нардепа от "Слуги народа" и главы комитета Верховной Рады по правовой политике.
- Профильный комитет одобрил кандидатуру Костина.
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