27 липня Костіна призначила генпрокурором Верховна Рада 299 голосами. При цьому був присутній президент Володимир Зеленський, інформує 24 канал.

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Необхідне покарання для політичного та військового керівництва росії

У своєму виступі безпосередньо перед голосуваннням Костін подякував главі держави за надзвичайний рівень довіри. Він наголосив, що розуміє, які виклики стоять перед відомством у цей складний час.

Кількість російських воєнних злочинів вже перевищила кількість у 25 тисяч. Наш спільний обов'язок забезпечити невідворотність покарання для кожного, хто вчинив воєнний злочин, а особливо для політичного та військового керівництва росії,

– зауважив Костін.

Саме через злочинні накази росіян кількість жертв та зруйнованої інфраструктури в Україні зростає кожного дня. Завдання Офісу генпрокурора – припинити цей терор, цьому сприятиме, каже Костін, належна фіксація та документація злочинів агресора.

Зверніть увагу! Новий генпрокурор запевнив, що українська юрисдикція зробить все, аби покарати винних. Також прокурори співпрацюватимуть з Міжнародним кримінальним судом.

Прокурори займатимуться справами зрадників та колаборантів

Наступник Ірини Венедіктової на посаді зауважив, що державна зрада та колабораціонізм є не меншим злом, ніж розпалювання війни.

Відповідальність для кожного, хто працював на ворога, теж має бути невідворотною. Особливо це стосується перевертнів у погонах,

– додав Костін.

Він зазначив, що на сьогодні є вже близько 1500 зрадників та 1700 колаборантів.

Важливо! Костін наголосив на важливості виконання вимог ЄС щодо органів протидії корупції. Мовиться про призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Також потрібно якнайшвидше провести конкурс для обрання директора НАБУ.

Актуально Андрій Костін став новим генпрокурором: що про нього відомо

Що відомо про призначення Костіна генпрокурором:

17 липня президент Зеленський видав указ про відсторонення Ірини Венедіктової від виконання обов'язків генпрокурора. 19 липня Венедіктову звільнили.

Глава держави подав у Верховну Раду кандидатуру Андрія Костіна – нардепа від "Слуги народу" та голови комітету Верховної Ради з питань правової політики.

комітету Верховної Ради з питань правової політики. Профільний комітет схвалив кандидатуру Костіна.

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