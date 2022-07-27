27 липня Костіна призначила генпрокурором Верховна Рада 299 голосами. При цьому був присутній президент Володимир Зеленський, інформує 24 канал.
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Необхідне покарання для політичного та військового керівництва росії
У своєму виступі безпосередньо перед голосуваннням Костін подякував главі держави за надзвичайний рівень довіри. Він наголосив, що розуміє, які виклики стоять перед відомством у цей складний час.
Кількість російських воєнних злочинів вже перевищила кількість у 25 тисяч. Наш спільний обов'язок забезпечити невідворотність покарання для кожного, хто вчинив воєнний злочин, а особливо для політичного та військового керівництва росії,
– зауважив Костін.
Саме через злочинні накази росіян кількість жертв та зруйнованої інфраструктури в Україні зростає кожного дня. Завдання Офісу генпрокурора – припинити цей терор, цьому сприятиме, каже Костін, належна фіксація та документація злочинів агресора.
Прокурори займатимуться справами зрадників та колаборантів
Наступник Ірини Венедіктової на посаді зауважив, що державна зрада та колабораціонізм є не меншим злом, ніж розпалювання війни.
Відповідальність для кожного, хто працював на ворога, теж має бути невідворотною. Особливо це стосується перевертнів у погонах,
– додав Костін.
Він зазначив, що на сьогодні є вже близько 1500 зрадників та 1700 колаборантів.
Актуально Андрій Костін став новим генпрокурором: що про нього відомо
Що відомо про призначення Костіна генпрокурором:
- 17 липня президент Зеленський видав указ про відсторонення Ірини Венедіктової від виконання обов'язків генпрокурора. 19 липня Венедіктову звільнили.
- Глава держави подав у Верховну Раду кандидатуру Андрія Костіна – нардепа від "Слуги народу" та голови комітету Верховної Ради з питань правової політики.
- Профільний комітет схвалив кандидатуру Костіна.
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