Верховна Рада 27 липня призначила новим генпрокурором Андрія Костіна. Про те, чому на цю посаду запропонували саме Костіна, розповів в коментарі 24 каналу радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Костін добре розуміє проблеми галузі, – Подоляк

Як законодавець та голова профільного комітету він добре розуміє проблеми правоохоронної галузі, а як юрист – має бездоганну репутацію в професійному середовищі. Тобто ключова опція – професійність – присутня,

– пояснив Подоляк.

В Офісі Президента кажуть, що про нового генпрокурора відгукуються добре, як колеги по парламенту, так і представники країн-партнерів.

Про Костіна є дуже добрі відгуки, – ОП

Зараз у роботі Офісу генпрокурора важливим є процесуальне керівництво розслідуваннями російських воєнних злочинів, належна процесуальна фіксація доказів. А це передбачає роботу з європейською системою юстиції. На думку Подоляка, Костіну у цьому допоможе те, що він – "юридичний перфекціоніст". Саме тому президент Зеленський і зупинився на цій кандидатурі.

До речі, саме ці якості – професійність, юридична в'їдливість, цілодобова працьовитість в стресових умовах – я особисто побачив в пана Костіна в рамках спільної роботи по переговорній групі,

– додав радник голови ОП.

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Що відомо про призначення Андрія Костіна: коротко

27 липня за призначення Андрія Костіна генпрокурором проголосували 299 народних депутатів.

Раніше кандидатуру Костіна схвалив правоохоронний комітет Верховної Ради.

До цього призначення Костін був народним депутатом від фракції "Слуга народу", а також головою комітету Верховної Ради з питань правової політики.

17 липня президент Зеленський підписав указ про відсторонення Ірини Венедіктової від виконання обов'язків генпрокурор. 19 липня з посади її звільнив парламент.

Дивіться у відео, як Зеленський пояснив усунення Баканова та Венедіктової: