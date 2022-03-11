Костромского священника оштрафовали на 35 тысяч рублей за антивоенную проповедь

Мы же и не сомневались, что в России нет ничего святого. А в подтверждение этого имеем костромского священника, который получил штраф за то, что вел антивоенную проповедь.

Какая страна – такие и штрафы. Священник Иоанн Бурдин – настоятель церкви Воскресения Христова в селе Карабаново, Костромской области, получил штраф, передают РосСМИ.

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35 тысяч рублей за антивоенную проповедь

Соответствующий штраф ему выписали по новой статье КоАП 20.3.3 о "дискредитации использования российских военных". Об этом рассказал один из правозащитников проекта "Сетевые свободы". Он, собственно, и оказывал юридическую поддержку Иоанну Бурдину.

Известно, что 6 марта священник произнес антивоенную проповедь во время воскресной литургии. И, как говорится в протоколе, этим "совершил публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России, которые проводят специальную операцию в Украине".

В глазах российского правосудия – шутим, его там нет – он вообще выглядит самым настоящим преступником. Еще и опубликовал на сайте прихода ссылку на петицию Change.org. В ней также говорится о призыве остановить военные действия в Украине.

Напомним, что 4 марта Госдума приняла новый законопроект. В нем вводится уголовная и административная ответственность за распространение, внимание, "известно ложной информации о деятельности вооруженных сил России" и "за дискредитацию использования российских войск".

Тем временем – Россия привлекает частные охранные фирмы к войне в Украине – смотрите видео.

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