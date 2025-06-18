Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, отметив, что здесь говорится о прямой попытке продолжать дружеский диалог с Кремлем. Москве это выгодно, поэтому она будет продолжать атаковать Украину.

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Зачем Кэллог собирается к Лукашенко

Кэллог в неформальных разговорах называл визит возможностью запустить диалог о прекращении российско-украинской войны. Однако, по словам политолога, такие оправдания являются дикостью, ведь переговоры продолжаются уже почти 3 месяца (в Эр-Рияде и Стамбуле).

Искать логических решений и дипломатической хитрости в действиях администрации Дональда Трампа не стоит. Это фактически поиск подхода к России с заднего двора.

Ведь Трамп действует четко и последовательно – хочет договориться с Россией и продавить Украину. Это максимальное подыгрывание Москве,

– подчеркнул он.

В то же время Путин понимает, что может крутить США так, как ему заблагорассудится. Он массированно обстреливает Украину и знает, что ему ничего за это не будет от Вашингтона.

Кстати, тем временем руководитель Центра общественной аналитики Валерий Клочок предположил, что Келлог может использовать Лукашенко для того, чтобы узнать, намерен ли Владимир Путин продолжать переговоры и идти на уступки. Ведь Лукашенко и белорусский диктатор очень близки и довольно часто видятся.