Что произошло с котом, которого спасли со Змеиного: Арестович показал трогательное фото

Когда наши военные прибыли на Змеиный остров, они нашли там маленького черного кота. Теперь у хвостатого появился хозяин.

Новый хозяин кота прислал Алексею Арестовичу фотографию, как сейчас выглядит пушистый, переживший оккупацию и постоянные обстрелы Змеиного.

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Кот со Змеиного уже нашел новый дом

У кота со Змеиного уже есть новый хозяин. На фото видно, что котик достаточно маленький. Как сказал Арестович, только "начинающий боец". Учитывая, что ему от силы несколько месяцев, как он появился на острове, непонятно.

Но факт остается фактом – черный пушистик он много раз перебегал дорогу российским захватчикам. И последствия работы этого "засланного казачка" всем хорошо известны.



Как выглядит кот, которого спасли со Змеиного / Фото Алексея Арестовича

Напомним, что пушистого обнаружили на острове именно в тот момент, когда наши военные собирались убрать триколор.

Что следует знать об освобождении Змеиного

Несколько месяцев ВСУ наносили мощные удары по засевшим на Змеином оккупантам. Оккупанты решили, что с них достаточно и сбежали с острова 30 июня.

Во время операции по освобождению острова Змеиного суммарные потери врага составили около 900 миллионов долларов. Хотя операция заняла 2 месяца, благодаря этому удалось освободить как сам остров, так и Одесскую область.

Планы по Змеиному пока держат в секрете. И это понятно, поскольку враг внимательно следит за нашими информационными каналами.

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