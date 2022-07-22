Новий господар кота надіслав Олексію Арестовичу фотографію, як зараз виглядає пухнастик, який пережив окупацію та постійні обстріли Зміїного.

До теми Усе за класикою війни: в ОК "Південь" пожартували про долю знайденого на Зміїному котика

Кіт зі Зміїного вже знайшов новий дім

Кіт зі Зміїного вже має нового господаря. На фото видно, що котик доволі маленький. Як сказав Арестович, лише "починаючий боєць". Зважаючи на те, що йому від сили декілька місяців, як він з'явився на острові аж ніяк незрозуміло.

Але факт залишається фактом – чорний пухнастик він багато разів перебігав дорогу російським загарбникам. І наслідки роботи цього "засланого козачка" усім добре відомі.



Як виглядає кіт, якого врятували зі Зміїного / Фото Олексія Арестовича

Нагадаємо, що пухнастого виявили на острові саме в той момент, коли наші військові збирались прибрати триколор.

Що варто знати про звільнення Зміїного

Декілька місяців ЗСУ завдавали потужних ударів по окупантах, які засіли на Зміїному. Окупанти вирішили, що з них досить та втекли з острова 30 червня.

Під час операції зі звільнення острова Зміїного сумарні втрати ворога склали близько 900 мільйонів доларів. Хоч операція зайняла аж 2 місяці, завдяки цьому вдалось звільнити як сам острів, так і Одеську область.

Плани щодо Зміїного поки тримають у секреті. І це зрозуміло, оскільки ворог пильно стежить за нашими інформаційними каналами.

До теми – коли розпочнеться експорт заблокованого в Україні зерна: дивіться відео