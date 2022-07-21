Пухнасту знайду виявили на острові саме в той момент, коли наші військові збирались прибрати триколор. Кіт, як тоді пожартували захисники, пережив окупацію на відміну від самих ворогів.

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Кіт може стати до служби

Під час телемарафону речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що очікує на чотирилапого. Вона підкреслила, що він пройде всі ті ж процедури, що й інші військові.

Наразі пухнастого евакуювали до надійного та тихого місця. Там бойовий кіт проходить реабілітацію. Після цього наші прикордонники поставлять його на облік, жартує Гуменюк. Опісля цього займуться вивченням усіх показників стану здоров'я чотирилапого. І лиш тоді у нього спитають, чи готовий він далі нести службу. Можливо, йому необхідна буде повна реабілітація.

У цілому, думаю, що це той самий бойовий морський котик, який буде на службі,

– з усмішкою додала Гуменюк.

Плани щодо Зміїного тримають у секреті

На питання журналістки щодо подальших планів військових Наталія Гуменюк була лаконічною. Вона зауважила, що схильна дотримуватись звичного алгоритму. Він полягає у проведенні операції, закріпленні результату, а вже після цього можна надавати будь-яку інформацію.

Речниця ОК "Південь" наголосила на тому, що це робиться не просто так. Слід розуміти, що ефіри дивляться не лише українці. За ними пильно спостерігають також окупанти. Тож усе, що з’являється у публічному доступі, може вплинути на подальші воєнні дії.

Нагадаємо, що під час операції зі звільнення острова Зміїного сумарні втрати ворога склали близько 900 мільйонів доларів. Мовиться не про одноденне знищення техніки й оснащення окупантів. Весь цей процес зайняв 2 місяці. Але завдяки цьому вдалось звільнити як сам острів, так і Одеську область від загарбників.

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