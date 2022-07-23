Спасенный кот со Змеиного получил имя и теперь будет жить в Киеве

Когда украинские военные прибыли на остров Змеиный после его деоккупации, они нашли там чудом уцелевшего кота. Пушистика приютил командир разведчиков и символически назвал его Змеем.

Теперь спасенный с острова котик будет жить в Киеве. Представители Главного управления разведки Минобороны Украины рассказали детали того, как они обнаружили животное.

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Как украинские военные спасли Змея

Военные рассказали, что пушистую находку удалось обнаружить не сразу после освобождения Змеиного. На одном из этапов операции остров окончательно разминировали и установили над ним полный контроль.

После этого наши защитники и защитницы добрались уже до всех уголков Змеиного – обыскали вражескую технику, бомбоубежища и наконец добрались до главного флагштока. Военные поделились, что беглые россияне оставили собственные секретные документы и даже флаг.

Была еще оставлена, брошена секретная российская техническая документация, еще раз подтверждающая вопрос побега, что сработали четко наши артиллеристы. Добрались до нашего флагштока, на котором висел российский флаг. Нас так учили, что знамя оставлять нельзя, для нас это святые вещи. Не представляю, что мне бы сказал командир, если бы я во время ухода, тем более не боевого, а, как они выражаются, "жеста доброй воли", оставил свой флаг. Так бегут только трусы.

– поделился один из воинов.

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К слову, именно при установке украинского флага на острове военные заметили черного кота. Он чудом пережил сотни обстрелов и бомбежек, неделями ел то, что сам умудрялся словить.

Представители Главного управления разведки МО Украины подчеркивают, что Змей стал талисманом освобожденного острова, и теперь вместе с ними продолжит бороться за великую победу нашего государства в войне против России.

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