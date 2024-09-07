"Армия бедных и обездоленных": что ждет россиян в котле у реки Сейм

На Курщине у реки Сейм СОУ образовали оперативный котел для российских военных. Российские же власти вообще никак не собираются спасать своих бойцов.

Российский публицист, общественный деятель и оппозиционер Ростислав Мурзагулов рассказал 24 Каналу, что за Курщину в России отвечает бывший охранник Путина, который даже зашнуровывал главе Кремля сапожки, Дюмин.

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Ответственность ФСБ

Мурзагулов отметил, что Дюмина боятся все люди в погонах. Путин же четко дал понять, что ему на Курщину плевать, главное для него – Донбасс. СОУ образовали для российских бойцов котел возле реки Сейм, но не спешат его использовать.

ВСУ очень берегут жизни своих солдат и они стараются минимизировать жертвы среди мирного населения. Там есть российские войска в большом количестве, и если начать играть в танковый биатлон, то погибнет много своих и заденет много гражданских,

– заметил российский публицист.

Россияне сдадутся в плен

По словам общественного деятеля, в российской армии нет патриотического настроя. Это армия бедных и обездоленных. Когда у них закончится провиант, они сдадутся в плен. Они видели, в каких условиях живут российские пленные и уже не верят рассказам пропаганды.

"Когда они поймут, что единственный вариант – это поехать в украинскую тюрьму и подлатать свои раны, они обязательно им воспользуются. Они знают, что их там не расстреляют, их обменяют или дадут возможность остаться в Украине", – подчеркнул российский оппозиционер.