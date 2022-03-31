Котик Серый в полицейской амуниции: милое фото

Нацполиция показала милое фото котика Серого. Пушистый талисман живет в одном из столичных управлений полиции.

Малыш очень любит полицейское снаряжение. А еще у котика Серого – настоящий талант. Одним взглядом он может показать, куда идти вражеским кораблям.

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Маленький житель одного из столичных управлений полиции Серый очень любит полицейское снаряжение. Взгляд котика напоминает, куда идти вражеским кораблям,

– рассказали в полиции.

В комментариях к сообщению отметили, что спецКОТО армия уже прибыла с учебы.



Котик Серый / Нацполиция

Между тем, пограничники шутят, что "для усиления государственной границы" прибыли боевые аисты. Теперь крылатое "подразделение" будет помогать ВСУ бороться против российской агрессии.

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