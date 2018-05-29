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#Котозрада: в Австралии построили самый длинный в мире забор против кошек

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Забор от котов длиной 44 километра
Забор от котов длиной 44 километра / dailycoffeenews.com

В Австралии Агентство по охране окружающей среды сдало в эксплуатацию забор, который должен защитить от диких кошек других животных и флору.

Об этом сообщает агентство AFP.

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Отмечается, что дикие кошки серьезно угрожают коренным видам животных и растений Австралии. Некоторые из них уже оказались под угрозой исчезновения. Именно поэтому на борьбу с хищниками построили забор длиной 44 километра.

В Австралии нет эффективной стратегии борьбы с кошками. Это единственный способ спасти австралийских животных, находящихся под угрозой исчезновения
– отметил главный атташе Аттиус Флеминг.

Сам заповедник раскинулся на площади 94 квадратных километра, которую до 2020 года должны увеличить до 100 тысяч гектаров. В нем хотят поселить пятнистых сумчатых куниц, намбатов, обычных билби, толстохвостых крыс и несколько других видов животных. Также там будут выращивать исчезающие из-за кроликов растения.

Забор же находится под напряжением и окружает зону заповедника. Всего в Австралии от 10 до 20 миллионов диких кошек.

Теги: LifeStyle Австралия мир животных Курьезные новости
Источник: 24 Канал
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