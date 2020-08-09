Прошедшие сутки на Донбассе были неспокойные. 8 августа оккупанты 8 раз нарушили договоренности, которые были достигнуты по итогам Трехсторонней контактной группы.

7 из 8 обстрелов были вражескими провокациями. Об этом сообщает штаб ООС.

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Оккупанты применяли не только стрелковое оружие, но и гранатометы.

Было горячо близ:

Шумов;

Водяного;

Попасной;

Гнутово;

Новоалександровки;

Орехово.

Обстрелы были неприцельными, поэтому, наши воины огонь в ответ не открывали.

Подразделения Объединенных сил соблюдали условия прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на вероятные коварные действия противника,

– заявили в ООС.

Кроме того, отмечено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года в рамках ТКГ. Враг осуществлял инженерные работы вблизи временно оккупированного населенного пункта Пикузы.

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Ситуация по состоянию на утро 9 августа

По состоянию на 9 августа 7: 00 на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны врага не зафиксировано.

Объединенные силы полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции. Подразделения Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают выполнять свои задачи по назначению.

Карта оккупированного Донбасса / Инфографика 24 канала