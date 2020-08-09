Коварные провокации на Донбассе: враг 8 раз бил по позициям ВСУ
Прошедшие сутки на Донбассе были неспокойные. 8 августа оккупанты 8 раз нарушили договоренности, которые были достигнуты по итогам Трехсторонней контактной группы.
7 из 8 обстрелов были вражескими провокациями. Об этом сообщает штаб ООС.
Важно Обострение на Донбассе: враг 5 раз обстрелял украинских защитников из гранатометов
Оккупанты применяли не только стрелковое оружие, но и гранатометы.
Было горячо близ:
- Шумов;
- Водяного;
- Попасной;
- Гнутово;
- Новоалександровки;
- Орехово.
Обстрелы были неприцельными, поэтому, наши воины огонь в ответ не открывали.
Подразделения Объединенных сил соблюдали условия прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на вероятные коварные действия противника,
– заявили в ООС.
Кроме того, отмечено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года в рамках ТКГ. Враг осуществлял инженерные работы вблизи временно оккупированного населенного пункта Пикузы.
Актуально Кравчук заявил, что есть 4 варианта полного перемирия на Донбассе: один из них – уступки
Ситуация по состоянию на утро 9 августа
По состоянию на 9 августа 7: 00 на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны врага не зафиксировано.
Объединенные силы полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции. Подразделения Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают выполнять свои задачи по назначению.
Карта оккупированного Донбасса / Инфографика 24 канала