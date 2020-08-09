Підступні провокації на Донбасі: ворог 8 разів гатив по позиціях ЗСУ
Минулої доби на Донбасі було неспокійно. 8 серпня окупанти 8 разів порушили домовленості, які були досягнуті за підсумками Тристоронньої контактної групи.
7 з 8 обстрілів були ворожими провокаціями. Про це повідомляє штаб ООС.
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Окупанти застосовували не лише стрілецьку зброю, але й гранатомети.
Було гаряче поблизу:
- Шумів;
- Водяного;
- Попасної;
- Гнутового;
- Новоолександрівки;
- Оріхового.
Обстріли були неприцільними, тож, наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.
Підрозділи Об'єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника,
– заявили в ООС.
Крім того, відмічене одне порушення противником домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року в рамках ТКГ. Ворог здійснював інженерні роботи поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Пікузи.
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Ситуація станом на ранок 9 серпня
Станом на 9 серпня 7:00 на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку ворога не зафіксовано.
Об'єднані сили повністю контролюють ситуацію у районі проведення операції. Підрозділи Збройних сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати свої завдання за призначенням.