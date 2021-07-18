Также премьер пояснил, что правительство утвердило план мероприятий по реализации Национальной стратегии безбарьерности и ввело режим "без бумаг" для админуслуг. Такие основные экономические итоги недели назвал Денис Шмыгаль.

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Облегчение въезда в ЕС и партнерство в сырьевой отрасли

Денис Шмыгаль вспомнил, что:

  • Совет ЕС внес Украину в перечень стран, для граждан которых рекомендуется отменить временные ограничения на въезд – теперь каждое государство-член Евросоюза может внести Украину в свой собственный "зеленый список";
  • Украина и ЕС начали стратегическое партнерство в сырьевой отрасли. Меморандум об этом подписали с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем

Потенциал эффективного использования недр Украины может составить более 400 миллиардов долларов в следующие 10 лет и 10 миллиардов долларов инвестиций уже на первом этапе,
– заявил премьер.

Пенсии для военнослужащих и безбарьерность

Почти 400 тысяч военнослужащих и работников других правоохранительных органов получат повышение пенсионных выплат,
– заявил Шмыгаль.

Речь идет о несовершенстве законодательства с 2018 года. Именно поэтому большое количество военных пенсионеров не получали индексации.

Правительство приняло решение о введении доплат и установлении минимальной пенсионной выплаты в размере 3854 гривны. Добавили также, что повысят выплаты для участников боевых действий, которые потеряли работоспособность.

Также правительство ввело План мероприятий на два года по реализации Национальной стратегии безбарьерности в Украине, разработанной по инициативе Елены Зеленской. План содержит более 250 проектов:

  • относительно физической доступности общественных зданий,
  • школьного образования,
  • интернета в селах,
  • создание стандартов инфраструктурной безбарьерности.

Также Денис Шмыгаль вспомнил, что Рада одобрила закон о режиме "без бумаг". Он предусматривает отказ от справок уже осенью. Премьер пояснил, что помогать в этом будет Amazon.

На этой неделе Минцифры и Amazon Web Services заключили Меморандум об ускорении цифровой трансформации и внедрений инноваций в Украине,
– пояснил Денис Шмыгаль.

Последние заявления Дениса Шмыгаля: коротко

  • 16 июля премьер заявил, что украинский сертификат о вакцинации уже признали Венгрия, Греция, Молдова и Турция.
  • В тот же день сообщил, что стоимость земли меньше предыдущих прогнозов правительства. В среднем она составляет около одной тысячи долларов за гектар.
  • Денис Шмыгаль анонсировал, что тариф на газ в Украине мог вырасти до 15 гривен за кубометр.