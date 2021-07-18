Також прем'єр пояснив, що уряд затвердив план заходів з реалізації Національної стратегії безбар'єрності та запровадив режим "без паперів" для адмінпослуг. Такі основні економічні підсумки тижня назвав Денис Шмигаль.
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Полегшення в'їзду в ЄС та партнерство в сировинній галузі
Денис Шмигаль пригадав, що:
- Рада ЄС внесла Україну до переліку країн, для громадян яких рекомендується скасувати тимчасові обмеження на в'їзд – тепер кожна держава-член Євросоюзу може внести Україну до свого власного "зеленого списку";
- Україна та ЄС започаткували стратегічне партнерство в сировинній галузі. Меморандум щодо цього підписали з віцепрезидентом Єврокомісії Марошем Шефчовічем
Потенціал ефективного використання надр України може скласти понад 400 мільярдів доларів у наступні 10 років та 10 мільярдів доларів інвестицій вже на першому етапі,
– заявив прем'єр.
Пенсії для військовослужбовців та безбар'єрність
Майже 400 тисяч військовослужбовців та працівників інших правоохоронних органів отримають підвищення пенсійних виплат,
– заявив Шмигаль.
Мовиться про недосконалість законодавства з 2018 року. Саме тому велика кількість військових пенсіонерів не отримували індексації.
Уряд ухвалив рішення про запровадження доплат та встановлення мінімальної пенсійної виплати в розмірі 3854 гривні. Додали також, що підвищать виплати для учасників бойових дій, які втратили працездатність.
Також уряд запровадив План заходів на два роки з реалізації Національної стратегії безбар'єрності в Україні, розробленої за ініціативи Олени Зеленської. План містить понад 250 проєктів:
- щодо фізичної доступності громадських будівель,
- шкільної освіти,
- інтернету в селах,
- створення стандартів інфраструктурної безбар'єрності.
Також Денис Шмигаль пригадав, що Рада схвалила закон про режим "без паперів". Він передбачає відмову від довідок вже восени. Прем'єр пояснив, що допомагати у цьому буде Amazon.
Цього тижня Мінцифри та Amazon Web Services уклали Меморандум щодо прискорення цифрової трансформації та впроваджень інновацій в Україні,
– пояснив Денис Шмигаль.
Останні заяви Дениса Шмигаля: коротко
- 16 липня прем'єр заявив, що український сертифікат про вакцинацію вже визнали Угорщина, Греція, Молдова і Туреччина.
- У той же день повідомив, що вартість землі менша за попередні прогнози уряду. У середньому вона становить близько однієї тисячі доларів за гектар.
- Денис Шмигаль анонсував, що тариф на газ в Україні міг зрости до 15 гривень за кубометр.