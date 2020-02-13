Козак будет устанавливать связи с Ермаком: чего ждать Украине

На замену Владислава Суркова пришел другой ответственный в Кремле за украинское направление – Дмитрий Козак. Новый глава, вероятно, попытается постепенно добиться ослабления санкций и ведения двустороннего формата переговоров вместо нормандского.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский политический деятель Марк Фейгин.

Читайте также: Ермак постоянно на связи с кремлевским "куратором по Украине" Козаком, – СМИ

Он пояснил, что Козак никогда не был сторонником радикальных решений. Он отличается прагматизмом и его, в отличие от Суркова, интересует конечный результат, а не процесс. Очевидно, что переговорами с Ермаком будет заниматься именно Козак.

Во-первых, он будет устанавливать очень тесные связи с партнером в Украине – главой Офиса Президента Ермаком. И он мастер в построении такого типа отношений,

– рассказал Фейгин.

Эксперт также добавил, что у Козак надежный контакт с Путиным, поскольку в свое время он уничтожал архивы, которые бросали тень на президента России. Тем не менее Сурков никогда не пользовался его доверием.

Чем отличился Владислав Сурков?Сурков отвечал за формирование политики России в отношении Украины и Северного Кавказа, в частности в отношении Чечни, Дагестана, оккупированных россиянами грузинских Абхазии и Южной Осетии.



Сурков также курировал пророссийских боевиков Донбасса. Он выступал за жесткий, военный, а не дипломатический политический курс в отношениях с Украиной.





Владислав Сурков

Российский политик убежден, что Козак не будет настаивать на том, чтобы получить все сразу. По мнению Фейгина, главная его цель – отменить санкции против России со стороны Европы. Для РФ сейчас это гораздо важнее, чем провести выборы на Донбассе.

Кто такой Дмитрий Козак?Заместитель руководителя администрации президента России Козак когда-то занимался решением приднестровского конфликта. В 2003 году он разработал так называемый меморандум Козака, который предусматривал федерализацию Молдовы, особый статус для Приднестровья и Гагаузии и отказ Кишинева от собственных вооруженных сил.



План Козака предусматривал, что Приднестровье, которое сейчас является квазинезависимым и где присутствуют российские войска, предлагали объединить с Молдовой на условиях фактически маленькой федерации. Приднестровье получало влияние на политику всей Молдовы. Тогда план Козака предусматривал, чтобы Россия интегрировала своих агентов влияния в молдавскую политику, но тогда США сыграли ключевую роль и пророссийский план не состоялся.



Молдове стоило титанических усилий отказаться от меморандума, Козака и "миротворцев" из РФ. Больше о Козаке – читайте в материале 24 канала.