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      Козак будет устанавливать связи с Ермаком: чего ждать Украине

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      Андрей Ермак и Дмитрий Козак / Коллаж 24 канала

      На замену Владислава Суркова пришел другой ответственный в Кремле за украинское направление – Дмитрий Козак. Новый глава, вероятно, попытается постепенно добиться ослабления санкций и ведения двустороннего формата переговоров вместо нормандского.

      Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский политический деятель Марк Фейгин.

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      Он пояснил, что Козак никогда не был сторонником радикальных решений. Он отличается прагматизмом и его, в отличие от Суркова, интересует конечный результат, а не процесс. Очевидно, что переговорами с Ермаком будет заниматься именно Козак.

      Во-первых, он будет устанавливать очень тесные связи с партнером в Украине – главой Офиса Президента Ермаком. И он мастер в построении такого типа отношений,
      – рассказал Фейгин.

      Эксперт также добавил, что у Козак надежный контакт с Путиным, поскольку в свое время он уничтожал архивы, которые бросали тень на президента России. Тем не менее Сурков никогда не пользовался его доверием.

      Чем отличился Владислав Сурков?Сурков отвечал за формирование политики России в отношении Украины и Северного Кавказа, в частности в отношении Чечни, Дагестана, оккупированных россиянами грузинских Абхазии и Южной Осетии.

      Сурков также курировал пророссийских боевиков Донбасса. Он выступал за жесткий, военный, а не дипломатический политический курс в отношениях с Украиной.

      сурков
      Владислав Сурков

      Российский политик убежден, что Козак не будет настаивать на том, чтобы получить все сразу. По мнению Фейгина, главная его цель – отменить санкции против России со стороны Европы. Для РФ сейчас это гораздо важнее, чем провести выборы на Донбассе.

      Кто такой Дмитрий Козак?Заместитель руководителя администрации президента России Козак когда-то занимался решением приднестровского конфликта. В 2003 году он разработал так называемый меморандум Козака, который предусматривал федерализацию Молдовы, особый статус для Приднестровья и Гагаузии и отказ Кишинева от собственных вооруженных сил.

      План Козака предусматривал, что Приднестровье, которое сейчас является квазинезависимым и где присутствуют российские войска, предлагали объединить с Молдовой на условиях фактически маленькой федерации. Приднестровье получало влияние на политику всей Молдовы. Тогда план Козака предусматривал, чтобы Россия интегрировала своих агентов влияния в молдавскую политику, но тогда США сыграли ключевую роль и пророссийский план не состоялся.

      Молдове стоило титанических усилий отказаться от меморандума, Козака и "миротворцев" из РФ. Больше о Козаке – читайте в материале 24 канала.

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      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Дмитрий Козак Андрей Ермак Украина – Россия
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