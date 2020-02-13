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      Козак встановлюватиме зв'язки з Єрмаком: чого чекати Україні

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      Андрій Єрмак та Дмитро Козак / Колаж 24 каналу

      На заміну Владислава Суркова прийшов інший відповідальний у Кремлі за український напрямок – Дмитро Козак. Новий очільник, ймовірно, спробує поступово добиватись послаблення санкцій та ведення двостороннього формату переговорів замість нормандського.

      Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський політичний діяч Марк Фейгін.

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      Він пояснив, що Козак ніколи не був прихильником радикальних рішень. Він відрізняється прагматизмом і його, на відміну від Суркова, цікавить кінцевий результат, а не процес. Очевидно, що переговорами з Єрмаком займатиметься саме Козак.

      По-перше, він встановлюватиме дуже тісні зв'язки з партнером в Україні – головою Офісу Президента Єрмаком. І він мастак у побудуванні такого типу відносин,
      – розповів Фейгін.

      Експерт також додав, що Козак має надійний контакт з Путіним, оскільки свого часу знищував архіви, що кидали тінь на президента Росії. Проте Сурков ніколи не користувався його довірою.

      Чим відзначився Владислав Сурков?Сурков відповідав за формування політики Росії щодо України та Північного Кавказу, зокрема щодо Чечні, Дагестану, окупованих росіянами грузинських Абхазії та Південної Осетії. 

      Сурков також був куратором проросійських бойовиків Донбасу. Він виступав за жорсткий, воєнний, а не дипломатичний політичний курс у стосунках з Україною. 

      сурков
      Владислав Сурков

      Російський політик переконаний, що Козак не наполягатиме на тому, щоб отримати все одночасно. На думку Фейгіна, головна його мета – скасувати санкції до Росії з боку Європи. Для РФ зараз це набагато важливіше, ніж провести вибори на Донбасі.

      Хто такий Дмитро Козак?Заступник керівника адміністрації президента Росії Козак колись займався вирішенням Придністровського конфлікту. У 2003 році він розробив так званий меморандум Козака, який передбачав федералізацію Молдови, особливий статус для Придністров'я та Гагаузії та відмову Кишинева від власних збройних сил.

      План Козака передбачав, що Придністров'я, яке є зараз квазінезалежним і де є присутні російські війська, пропонували об'єднати з Молдовою на умовах фактично маленької федерації. Придністров'я отримувало вплив на політику всієї Молдови. Тоді план Козака передбачав, щоб Росія інтегрувала своїх агентів впливу в молдовську політику, але тоді США відіграли ключову роль і проросійського плану не відбулося.

      Молдові коштувало титанічних зусиль відмовитись від меморандуму, Козака і "миротворців" з РФ. Більше про Козака – читайте у матеріалі 24 каналу.

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      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Дмитро Козак Андрій Єрмак Україна – Росія
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