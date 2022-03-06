На Козелец направили 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе ТОС-1 "Буратино"
Источник:фейсбук Генштаба ВСУ
В Генштабе ВСУ заявили, что в Козелец, что на Черниговщине, оккупанты направили технику. В частности, речь идет о 100 единицах вооружения.
Также оккупанты направляют военное вооружение. Об этом в Генштабе ВСУ заявили 5 марта – на 10-й день войны, которую Россия начала против Украины.
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Оккупанты направляют технику в сторону поселка Козелец
В направлении Козельца зафиксировано перемещение в 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе тяжелую огнеметную систему "Буратино",
– заявили в Генштабе ВСУ.
Более того, относительно действий оккупантов известно:
- продолжается перегруппировка войск врага на Броварском направлении;
- осуществляется выдвижение подразделений в направлении населенного пункта Победа;
- оккупанты пытаются подойти к трассе Бровары – Борисполь;
- выдвигают подразделения 6 общевойсковой армии и 1 танковой армии Западного военного округа для проведения наступления на Чернигов и Нежин.
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