Також окупанти скеровують військове озброєння. Про це у Генштабі ЗСУ заявили 5 березня – на 10 день війни, яку Росія почала проти України.

Зауважте ЗСУ захопили близько 30 одиниць ворожої техніки: окупанти втікають і покидають її

Окупанти скеровують техніку в сторону селища Козелець

У напрямку Козельця зафіксовано переміщення до 100 одиниць озброєння і військової техніки, зокрема важку вогнеметну систему "Буратіно",

– заявили у Генштабі ЗСУ.

Ба більше, щодо дій окупантів відомо:

триває перегрупування військ ворога на Броварському напрямку;

здійснюється висування підрозділів у напрямку населеного пункту Перемога;

окупанти намагаються підійти до траси Бровари – Бориспіль;

висувають підрозділи 6-ї загальновійськової армії та 1 танкової армії Західного воєнного округу для проведення наступу на Чернігів та Ніжин.



Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу



Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!