Мэр Львова подчеркнул, что Вооруженные силы Украины защищают государство, все должны быть готовы защищать свои города.

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Андрей Садовый обратился к львовянам

Во-первых, мэр города сообщил, что во Львове начинают работать патрули. Совместно с силами территориальной обороны и полицией в этот процесс привлекают и общественность. В то же время на въездах и выездах во Львов работают блокпосты.

Андрей Садовый также сообщил, что люди должны распределиться и записываться в каждой районной администрации. Уже есть четкие карты маршрутов патрулирования, которые будут происходить круглосуточно. Речь идет о важных объектах для города и границах общины.

Каждый, кто владеет оружием – будьте готовы. Сохраняйте спокойствие и готовьте коктейли молотова!

– добавил Садовый.