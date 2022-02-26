Мер Львова наголосив, що Збройні сили України боронять державу, усі мають бути готові захищати свої міста.

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Андрій Садовий звернувся до львів'ян

По-перше, мер міста повідомив, що у Львові починають функціонувати патрулі. Спільно з силами територіальної оборони та поліцією до цього процесу залучають й громадськість. Водночас на в’їздах та виїздах у Львів працюють блок-пости.

Андрій Садовий також повідомив, що люди мають розподілитися та записуватися можна в кожній районній адміністрації. Вже є чіткі карти маршрутів патрулювання, яке буде відбуватися цілодобово. Йдеться про важливі об'єкти для міста та межі громади.

Кожен, хто має зброю – будьте напоготові. Зберігайте спокій та готуйте коктейлі молотова!,

– додав Садовий.