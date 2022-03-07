Каждый украинец должен стать частью победы

Создается впечатление, что люди, которые находятся в наиболее безопасных условиях – то есть на западе Украины – часто придумывают какую-то паническую ху*ню, а люди в прифронтовых городах кажутся в сто раз спокойнее и увереннее.

Простите, кто обиделся. Это не касается всех. И это только мои субъективные мысли.

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Это война каждого

Особенно ох*иваю из тех, кто из Львова, Ужгорода, Тернополя и так далее валят за границу – "ибо п*здец". Организуйтесь и включайтесь. Это война каждого.

Я сам сегодня поражен тем, как "интересно" в столице приобщиться группой мотивированных людей к толковому движению. Но нужно стараться. Надо двигаться. Надо драться, быть едиными и сильными.

Каждый может стать частью победы

Я сегодня стал свидетелем того, как старая едва ходящая женщина пришла просить еды для подруги, которая вообще не ходит.

Мы отнесли коробку продуктов. В ответ услышали слова благодарности, от которых было тяжело на душе, и проклятия в адрес у*бана Путина.

Не хочу и не буду никого осуждать. Просто пишу, что в шоке, когда люди, которые в безопасности, говорят, что п*здец и надо бежать в Аргентину, блин.