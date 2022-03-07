Вибачте, хто образився. Це не стосується усіх. І це лише мої суб'єктивні думки.

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Це війна кожного

Особливо ох*їваю з тих, хто зі Львову, Ужгороду, Тернополя і так далі валять за кордон – "бо ж п*здець". Організовуйтесь і включайтесь. Це війна кожного.

Я сам сьогодні вражений тим, як "цікаво" в столиці долучитися групою мотивованих людей до толкового руху. Але треба старатись. Треба рухатися. Треба битися, бути єдиними та сильними.

Кожен може стати частиною перемоги

Я сьогодні став свідком того, як стара жінка, яка ледь ходить, прийшла просити їжі для подруги, яка взагалі не ходить.

Ми віднесли ящик продуктів. У відповідь почули слова вдячності, від яких було тяжко на душі, і прокльони у*бана Путіна.

Не хочу і не буду нікого засуджувати. Просто пишу, що в шоку, коли люди, які в безпеці, кажуть що п*здець і треба тікати в Аргентину бл*ть.